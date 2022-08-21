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KÜLTÜR SANAT

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Yayınlanma Tarihi: 22.8.2022 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 16:41
Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında, farklı ülkelerden gelen ekipler dans gösterisi sundu.

Cumhuriyet Maydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları yer aldı. Kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sunan ekipleri, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Polonya'dan gelen Michal Podgorski, Taşköprü'ye ilk defa geldiğini söyledi. Festivali çok beğendiğini anlatan Podgorski, "Sarımsak yedim, insanlar çok hoş. Bu manzarayı ve festivali çok sevdik. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

İran'dan geldiklerini belirten Ferzaneh Motishare ise festivali çok beğendiğini söyledi. İran'da çok sayıda Türk yaşadığını ifade eden Motishare, "İran'ın Azerbaycanlılarıyız. Biz folklorümüzü dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Yemekler, kostümler ve el sanatlarımızı tanıtıyoruz. İnşallah Türkiye'de benzer festivaller olur da tekrar geliriz. Farklı bir festival oldu." dedi. Motishare, İran'dan gelen ekipte 28 kişinin yer aldığını kaydetti.

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Etiketler İran Polonya Romanya Kosova Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Taşköprü Cumhuriyet Maydanı Taşköprü Halk Eğitim Merkezi

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