Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında, farklı ülkelerden gelen ekipler dans gösterisi sundu.

Cumhuriyet Maydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları yer aldı. Kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sunan ekipleri, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Polonya'dan gelen Michal Podgorski , Taşköprü'ye ilk defa geldiğini söyledi. Festivali çok beğendiğini anlatan Podgorski, "Sarımsak yedim, insanlar çok hoş. Bu manzarayı ve festivali çok sevdik. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.