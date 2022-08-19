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Burhaniye’ de Kaya Sunağı ilgi gördü

Yayınlanma Tarihi: 20.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 16:00
Burhaniye’ de Kaya Sunağı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca mahallesinde bulunan Deliktaş Kaya Sunağı ilgi gördü. Kaya sunağını ziyaret eden vatandaşlar, tarihi eserlere sahip çıkılmasını istedi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Dutluca mahallesinde bulunan Deliktaş Kaya Sunağı, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, tanıtım eksikliğinin giderilmesi istendi.

Tarihi Kaya sunağına giden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. İstanbul'dan geldiğini anlatan Kaan Tuna, Edremit Körfezini çok sevdiğini söyledi. Kaan Tuna; " Deliktaş Kaya Sunağının daha çok tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Dutluca'da ilk kez geldim. Burası çok güzel bir yer. Edremit körfezini izledim. Çok beğendim. Ancak, buranın daha çok tanıtılmasını istiyorum. Görülmesi gereken bir yer" dedi.

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Etiketler Burhaniye Edremit Körfezi Deliktaş

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