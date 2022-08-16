Sivas’ta bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Altın Eller Sivas’ta Buluşuyor 2’ Geleneksel Türk El Sanatları festivali başladı.

Gelişen teknoloji karşısında direnmeye çalışan, unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk El Sanatlarının yer aldığı "Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor 2" festivali, tarihi kent meydanında başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin açılış törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda Sivas'tan ve Türkiye'nin 19 farklı illinden toplam 50 Geleneksel Türk El Sanatı yer alıyor. Ahşap oymacılığından cam üfleme sanatına, çömlek yapımından bez bebek yapımına kadar birçok Geleneksel

Türk El Sanatı 5 gün boyunca sergilenecek

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas'ın el sanatlarının tanınıp gelişmesi üzerinde de güzel bir misyon üstlendiğini belirterek, "Şüphesiz Türkiye genelinde ve Sivas'ta sanatını icra eden kültürel gücümüze güç katan geleneksel el sanatkarlarını ve Türk süsleme sanatçılarını bir arada görmek, Sivas halkıyla buluşturmak kültür şehrimiz Sivas'a büyük bir değer katmaktadır. Ülkemiz ve şehrimiz genelinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının alanlarında uzman ustalar tarafından uygulamalı olarak stantlarda yapılması halkımızın bu sanatları daha yakından tanımaları ve yapım aşamalarını görmeleri şehrimiz adına büyük bir mutluluk vermemektedir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki ayrı bir yeri olan Sivas'ımız bir çok ilden onlarca sanatkarımıza kucak açarak el sanatlarının tanınıp gelişmesi üzerinde de güzel bir misyon üstlenmiştir" dedi.



"El sanatı ustalarını Sivas'ta misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz"



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, el sanatı ustalarını Sivas'ta misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek " Yıllardır Altın değerinde ürettikleriyle artık günümüzün teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ellerinin altın değer kazandığı bu el sanatı ustalarını Sivas'ta misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sivas'ta misafir ettiğimiz el sanatları ustalarımızın ile beraber zengin bir kültüre sahip şehrimizi ve el sanatları ustalarının ön plana çıkarılması, farkındalığın oluşturulması maksadıyla ikini kes bu festivali gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



"İlimizde el sanatlarına büyük önem verilmektedir"



İl Kütür Ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas'ta el sanatlarına büyük önem verildiğine değinerek, " Sultan şehrimiz sahip olduğu kültürel değerleri ; coğrafyası, tarihi, dokusu ve turizm potansiyeline inanılmaz bir ahenk ortaya çıkaran kadim bir şehirdir. Bizlerde elbette ilimizin sahip olduğu potansiyeli her geçen gün daha da ileriye taşımak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede da ilimizde el sanatlarına büyük önem verilmektedir" şeklinde konuştu.