Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Asırlık evde sergilenen tarihi eşyalarla zamanda yolculuk

Yayınlanma Tarihi: 01.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:33
Asırlık evde sergilenen tarihi eşyalarla zamanda yolculuk

Giresun’da Anadolu sivil mimarisinin izlerini taşıyan ve 3. derece kentsel sit alanı olan Zeytinlik Semtinde yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Özdemir tarihi evinde tarihi de yaşatıyor.

Zeytinlik Semtinde yaşayan Muzaffer Özdemir, babasından kalan ve 1896 tarihinde yapılmış olan evinde yüzlerce antika eşya ile adeta tarihte yolculuğa çıkartıyor.

İzmir’de 1800 yıllık heykel başı bulundu İZMİR'DE 1800 YILLIK HEYKEL BAŞI BULUNDU

Evini adeta müzeye dönüştürdü

Gittiği yerlerden yaklaşık 15 yılı aşkın zamandır satın aldığı tarihi objeleri evinin her köşesinde sergileyen Muzaffer Özdemir, "Zeytinlik Semti bilindiği gibi tarihi bir yer. Mübadele döneminde buradan göç edilmesinin ardından evler de çok el değiştirmiş. Ancak buna rağmen evin 1896 tarihinde yapıldığını biliyoruz ve bana da babamdan kaldım. Bu mahallede yaşamak bir ayrıcalıktır. Çocukluğum bu mahallede geçti. Ancak daha sonra gurbete gittim uzun yıllar yurtdışında çalıştım ama hiç buralardan kopmadım. Özellikle de emekli olduktan sonra tamamen burada yaşamaya başladım. Bugüne kadar her gittiğim yerden bir antika obje alıyordum ama son 15 yıldır bunu daha da bir uğraş haline getirdim. Zaman içerisinde evim adeta bir müzeye dönüştü" dedi.

Siirt’te 40 yıllık battaniye dokumacısı ’kültürel miras taşıyıcısı’ oldu SİİRT'TE 40 YILLIK BATTANİYE DOKUMACISI 'KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI' OLDU

Asırlık evde sergilenen tarihi eşyalarla zamanda yolculuk

Tarihi evinde yüzlerce antika eserin 30 yılda bir araya getirdiğini anlatan Özdemir, "Tarihi bir evde tarihi yaşatmak istiyorum. Burada antika elektronik eşyalarla beraber, en eskisi 200 yıllık objeler de bulunuyor. Tarihi ateşli silahlar, çan, saat, finnuri, müzik aleti, çevirmeli telefon, gramofon, radyo, terazi, Osmanlı dahil birçok ülkeye ait madeni ve kağıt paralar, ahşap ev eşyaları bulunuyor. Eve gelenler evin tarihinden çok bu eşyalar ilgisini çekiyor. Burada 50 yıllıktan 200 yıllığa kadar yüzlerce antika bulunuyor. Hepsini severek bir hobi olarak topladım. Yaklaşık 15 yıldır bir uğraş haline getirsem de 30 yıla yakın zamandır gittiğim yerlerde hoşuma gidenleri almışımdır. Çoğunu da Avrupa ülkelerinden getirdim" diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Giresun Zeytinlik Semti tarihi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN