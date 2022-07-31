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KÜLTÜR SANAT

Arjantin'de "Türk Kültüründen İzler" sergisi açıldı

Yayınlanma Tarihi: 01.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:14
Arjantin’de Türk Kültüründen İzler sergisi açıldı

Arjantin'de, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk kültürünü tanıtmak için hazırlanan "Türk Kültüründen İzler" sergisi beğeniye sunuldu.

YEE'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki merkezinde düzenlenen etkinliğe, ülkenin resmi kurum temsilcileri ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Türk Kültüründen İzler" isimli sergide, Türk dili, tarihi, sanatı, mimarisi, yemek kültürü ve gelenekleriyle ilgili kültürel ögeler yer aldı.

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Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine dikkati çekerek, YEE'nin Arjantin vatandaşları tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Türk dizilerinin, Latin Amerika'da Türk kültürüne olan merakı artırdığını belirten Altay, Arjantin'de 5 Türk dizisinin yayınlandığını ve gösterilen ilginin dizilerde geleneksel ailevi değerlerin yer almasından kaynaklandığının altını çizdi.

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Programda serginin yanı sıra davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi ve Anadolu ezgilerinden oluşan müzik dinletisi sunuldu.

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Etiketler Arjantin Yunus Emre Enstitüsü (EE Erzurum Anadolu Türk

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