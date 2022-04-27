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KÜLTÜR SANAT

Kırgızistan'da Bişkek Türk Okulu öğrencilerinin yaptığı resimler sergilendi

Yayınlanma Tarihi: 27.04.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:32
Kırgızistan’da Bişkek Türk Okulu öğrencilerinin yaptığı resimler sergilendi

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Okulu öğrencilerinin hazırladığı resimler görücüye çıktı.

Kırgızistan Milli Kütüphanesi'ndeki Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde farklı tekniklerle çalışılmış resimlerden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın eşi Mariya Doğan, Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Kütüphane Müdürü Nurjan İmankulova ve Türk okullarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, bu yıl başlattıkları resim sergi çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek, resim çalışmalarının, çocuklarda ulusal değerlerin gelişmesine katkı sağladığına inandıklarını ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın önemli olduğunu ifade eden Karcı da şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Bizler, artık geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Dolayısıyla emanet edeceğimiz çocuklarımızın şimdiden bilim ve sanat gibi kendilerini geliştirecek her alanda etkin olmaları gerekiyor."

Konuşmaların ardından cumhuriyet, demokrasi, milli egemenlik, doğa, Türk tarihi ve Kırgız tarihi büyüklerinin portrelerinden oluşan resim sergisi gezildi.

Resim sergisi kapsamında, Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğretmeni Cengiz Cirit, Türk ebru sanatını tanıttı.

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Etiketler Kırgızistan Milli Kütüphanesi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına 23 Nisan Çocuk Bayramı Harun Karcı Cengiz Cirit Ahmet Sadık Doğan Türk Tarihi Kırgızistan ulu Kırgız tarihi

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