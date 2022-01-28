VAV TV’ye İlk Ödül!

Görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Dünya Dili Türkçe" seferberliğinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk Dil Kurumunun ilan ettiği "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında düzenlenen ödüller, yayıncılık alanında çeşitli kategorilerde verildi.

Turkuvaz Medya'nın hayata geçirdiği son proje olan VAV TV de ilk ödülünü aldı. Hazırlayıp, sunduğu programı Aile Çatısı ile Ayşe Kaya Göktepe ödüle layık görüldü.

Aile Çatısı programının tümünü izlemek için tıklayın

VAV TV programlarının tümünü Youtube üzerinden izlemek için tıklayın

DR. AYŞE KAYA GÖKTEPE KİMDİR?

Ayşe Kaya Göktepe, 2011 yılında International University of Sarajevo (IUS), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden fakülte ikinciliği derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca ekonomi bölümünü de yan dal (minor) olarak tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında Türkiye'de danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve etüt merkezi olmak üzere üç farklı kurumda psikolog olarak çalışmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi & NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Üsküdar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğu yıllarda Türk müzik terapi geleneği duayenlerinden Dr. Rahmi Oruç Güvenç süpervizörlüğünde müzik terapi alanındaki çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş, kendisinin atölye çalışmalarına katılmış ve asistanlığını yapmıştır. Klinik hastalar üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra bakanlık ve üniversite işbirliğinde yürütülen çeşitli psikososyal projelerde görev alarak araştırma çalışmalarına katılmıştır.

2014 yılı güz döneminde Sanat Terapi konusunda uzmanlık tezini yazarak Üsküdar Üniversitesi SBE Klinik Psikoloji ana Bilim dalından mezun olmuş ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

2018 yılında Müzik Terapi konusunda yazdığı tez çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi Bilim Dalı doktora programından mezun olmuştur. Dr. Ayşe Kaya Göktepe, halen farklı internet sitelerinde ve dergilerde psikoloji içerikli köşe yazarlığı yapmaktadır. Din Psikolojisinde çağdaş akımlar, Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, İslami Psikolojik Danışmanlık, Müzik Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Psikodrama araştırma ilgi alanları arasında olup bu konularda çeşitli akademik yayınları bulunmaktadır.

Dr. Ayşe Kaya Göktepe Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

@vavtvresmi Aile Çatısı'nda sunuculuğuna aktif olarak devam etmektedir.

VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum"

Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları radyo ve gazetelerde olduğu gibi TV ve dijital ortamlarda da sizinle.

İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp; ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına tüm hızıyla ve yenilikleriyle devam ediyor.

Düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'yi, Fikriyat üzerinden "https://www.fikriyat.com/vavtv/canli-yayin" adresinden, frekans ayarlarından ve tüm sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

VAV TV izlemek için tıklayın...

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

**

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud

FEC : 3/4