Lacivert Dergi “Yeni dünya düzeni - Geleceğe hazır mısınız?” dosyasıyla raflarda

Yeni dünya düzeni dosyasında Prof. Dr. Hilmi Demir ile "Müslümanlar gündelik hayatın sosyolojisi ile ilgilenmeli" başlığıyla yarının dünyası, değişen sistemde dinlerin ve İslam'ın yeri, yeni sistemin hangi duvarları yıkacağı gibi zihinleri kurcalayan birçok soruyu ve merak edileni konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Bir diğer söyleşi ise Doç. Dr. Talha Köse ile dünyanın güç dengelerini ve yeni dönemin aktörlerini ele aldığımız "ABD ve Batı dünyada düzen kurma fikrinden artık vazgeçti" isimli röportaj oluyor.

Dosyada Mustafa Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" isimli yeni kitabını ele alan bir yazı kaleme alıyor. Şule Albayrak "Belirsizlikler çağından nereye!" isimli makalesinde küreselleşmeyi ele alan bir yazı yazıyor. Hakkı Öcal "Yeni robotlarımız geldi!" yazısında son dönemdeki yapay zekâ ve robotlaştırılmış insan tartışmalarından bahsediyor. Cengiz Alğan "Yeni dünya düzeninde muhalefet hareketleri" yazısında küresel siyaseti ve bu çağda ortaya çıkan yeni tip muhalefet şekillerini anlatıyor. Enis Doko "Geleceğin teknolojileri" başlığıyla hızla gelişen teknolojiyi ve yakın gelecekte hayatımıza girecek teknolojileri ele alıyor. Birol Biçer "Komplo teorisyenlerinin vazgeçilmez teması" başlıklı yazısında komplo teorisyenlerinin farklı senaryolarını anlatan bir yazı yazıyor. Barış Ertem "Geçen yüzyıla bakıp bu yüzyılı öngörmek" ismiyle yeni dönemde tartışılan "büyük sıfırlama" tezini ele ele alıyor. Ahmet Dağ "Yeni insan ve sorunlar" yazısında insanlığın daha önce hiç tecrübe etmediği transhuman dönemini öngören bir yazı kaleme alıyor. Dosyanın diğer makaleleri Ekrem Demirli'nin "Yenilenmenin özne olduğu dünyada din", Nagihan Haliloğlu'nun "Yeni dünyanın yükseltilmiş hayatları", Murat Yeşiltaş'ın "Düzenden karmaşaya küresel siyasetin anatomisi", Bercan Tutar'ın "Değişen uluslararası dengeler ve İsrail dış politikası" ve Yunus Arslan'ın "Yeni dünyanın milyarderleri" isimli yazıları oluyor.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin "Afrika Seyahatlerim" isimli seyahat kitabı "Türkiye'nin Afrika'ya uzanan yardım eli" ismiyle Lacivert'te ayrıntılı bir şekilde işleniyor. Zeki Bulduk "Yeni başlayanlar için Afganistan sözlüğü" yazısıyla o topraklarda yaşayan insanları daha iyi anlayabilmek için bir sözlük hazırlıyor. Bu sayının diğer makaleleri ise Ervanur Erdoğan'ın "İkinci bir dil yalnızlığı telafisi olabilir mi?", Betül Nurata'nın "İnsanın anlam arayışı" Gökhan Ergür'ün Kaybetmenin güzelliği" ve Santur sanatçısı Sedat Anar'ın "Neden Wagner dinle-ye-miyorum?" isimli yazıları oluyor.

"Dünyadan Portreler-Haberler" kısımları ile zenginleştirilen dergide 3 Soru 3 Cevap bölümünde yazar Hatice Ebrar Akbulut "İnsan, ufkunun sınırları kadar görür" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Çocuklarla Koşan Kadınlar köşesine "Kadınların sesleri hiç olmadığı kadar güçlü duyuluyor" diyen yazar Feyza Kartopu konuk oluyor.