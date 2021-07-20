Lacivert Dergi'den 15 Temmuz'a özel sayı!

Lacivert Dergi, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 81'inci sayısını "15 Temmuz" olarak belirledi. Lacivert yazı işleri, o geceden bu güne; değişen mekân isimleri, hafızamızı oluşturan kitaplar, filmler, belgeseller ve yargı süreçlerini analiz etti.

DERGİNİN İLK RÖPORTAJI

📌 Dosyadaki ilk röportaj 15 Temmuz davalarında Cumhurbaşkanlığı'nın ve mağdurların vekili olarak sürece müdahil olan ve tüm bunları belgeleri, tutanakları, delilleri ve ifadeleriyle yeni yayımlanan Asırlık Gece – Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı kitabı ile beş yıl sonra gözler önüne seren Avukat Hüseyin Aydın 15 Temmuz'un perde gerisini, Türkiye'nin siyasi süreçleri ve tarihi misyonu açısından etkisini, günümüz adına ve sivil irade açısından neler ifade ettiğini Lacivert'e anlattı.

📌 Dosyanın bir diğer röportajı 15 Temmuz'u sene-i devriyesinde sebepleri, sonuçları, etkilerini Gülcan Tezcan ve Murat Yeşiltaş ile konuştuk ve bugün açısından nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair meselelere cevap aradık.

📌 Lacivert yazı işleri, 15 Temmuz'un 5'inci senesinde değişen mekân isimleri, hafızamızı oluşturan kitaplar, filmler, belgeseller ve yargı süreçlerini analiz ediyor. Kenan Kıran "15 Temmuz ve sivil siyasete geçişin ilk adımı" yazısıyla 15 Temmuz gecesi vatandaşlar kitleler halinde sokaklara çıkarak ülke yönetiminde "Ben de varım" demesiyle sivil siyasete aktif katılım sürecinin başlamasını anlattı.

📌 Yasin Aktay "15 Temmuz sosyolojisi: Bir garip toplumsal hareket" yazısında halkın neler yapabileceğine, darbelere karşı son yirmi yıldır nasıl bir bilinç ve irade geliştirmiş olduğuna dair öncesinde konuşulmayan sosyolojik öngörülerden bahsetti.

📌 Mehmet Dinç "Son darbeden ders çıkarmak" yazısıyla Türkiye'nin darbe psikolojisinden bahsediyor.

📌 Barış Ertem "Darbeler tarihimiz" başlığıyla 1876'dan 2016'ya 140 yıllık darbeler tarihini anlatıyor.

📌 Hakkı Öcal "Kanlı sivilleşme sürecimiz" yazısında 15 Temmuz, askeriyle siviliyle halkımızın sivilleştiğini kanıtladığı bir dönüm noktası olduğundan bahsediyor.

📌 Tuba Kaplan "Sivil direnişin tarihi" yazısında dünyadaki önemli direnişleri anlatıyor.

Fikriyat.com'un hazırladığı 15 Temmuz Özel videosunu buradan izleyebilirsiniz: