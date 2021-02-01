Edebiyat ve fikir dergisi Muhit Hz. Muhammed (sav) dosyasıyla raflardaki yerini aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Şubat sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yılının ilk sayısında Ahmet Kekeç dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Hz. Muhammed (sav) dosyasıyla okuyucuyla buluşuyor.

Dergi, İbrahim Tenekeci'nin "Seni Aramak" isimli şiiriyle selamlıyor okuru: "Göklerden geldim, hayretim sensin / Geceden gündüze devletim sensin / Kendinden saymıyor yaşamak beni / İbrahim olsam da milletim sensin." İbrahim Tenekeci'yi "Kısa Metrajlı Şiir"iyle Eren Safi, "Sen Sadece Sen" şiiriyle Melek Arslanbenzer, "Yok-Orman" isimli şiiriyle Hüseyin Atlansoy takip ediyor.

Murat Güzel, Fatma Şengil Süzer, Seyyid Ensar, Mustafa Muharrem, Arif Ay, Mehmet Tepe, İbrahim Gökburun, Elyesa Koytak, Murat Küçükçifci, Mehmet Aycı, Süleyman Unutmaz, Mustafa Uçurum, Ayşe Çelikkaya, Mehmet Ali Yafez ve Mehmet Fatih Öz bu sayının diğer şairleri.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Dosyası

Dosya, Saadettin Acar'ın "Allah'ın Kulu ve Resulü" başlıklı yazısıyla açılıyor: "Batı'da İslamofobi dalgasıyla o mübarek şahsiyete yöneltilen nefret oklarına karşılık bize düşen hamasi nutuklar atmakla yetinmek olmamalıydı." Sibel Eraslan "O'nun sevgisi, uzun ve nice çileli yollardan sonra eve dönmek gibiydi insanlar için. Yaraları sarar, çekilenleri avutur, hüzünleri teselli ederdi" diyor "Ey Hiç Görmeden Sevdiğimiz" başlıklı yazısında. Mustafa Özel, Kur'an'ı Kerim Ayetleri Işığında Peygamber Efendimiz"i anlatıyor. Muhsin Macit, Baki'nin Mevahibü'l-ledünniye tercümesini Necip Fazıl'ın günümüz Türkçesine uyarlayışının izlerini sürüyor "Baki'nin Tercümesi ve Necip Fazıl'ın Yorumuyla Bir Siret-i Nebi" başlığını taşıyan yazısında. M. Fatih Andı, edebiyatımızdaki naat geleneğini işliyor ve günümüz Müslüman şairin Peygamber'i için yazdığı şiirlerin azlığına işaret ediyor. Haşim Şahin, "Osmanlı Erken Döneminde Hz. Peygamber Algısı"nı yazıyor. Alim Yıldız, "Şair, Hz. Peygamber'le ilgili yazanlar arasında kendi isminin de olmasını ister. Bu onun için büyük bir şeref olacaktır" diyor yazısında. Yunus Arifoğlu "İslam Edebiyatında Şemailler"i, Ömer Demirbağ "Divan Şiirnde Hz. Perygamber"i (s.a.v.) yazıyor. Mehmet Narlı, Ekrem Aytar, Hüsrev Hatemi, Selim Cerrah ve Senai Demirci Hz. Muhammed (s.a.v.) dosyasına yazılarıyla katkı sunan diğer isimler. Usta çizer Hasan Aycın çizgileriyle, Mustafa Cemil Efe hatlarıyla, Özlem Akgül ise fotoğraflarıyla dosyaya zenginlik katıyor.

Öykü, Deneme

Necip Tosun "Veda Şarkısı", Ayşegül Genç "Müstesna" ve Hüseyin Ahmet Çelik "Şehre Ne Zaman Uzun Uzun Yağmur Yağsa" isimli öyküsüyle bu sayıya katkı sunan isimler.

Ömer Lekesiz, "Ahlâk halen bizden kendi hakkını talep etmektedir" diyor "Bizim Kelimelerimiz: Ahlâk" başlıklı yazısında. Hakan Arslanbenzer, "Edebiyatın Kayıp Anakarası"nı yazıyor. Celâl Fedai, "Küçük Şiirler Nasıl Okunmalı?" yazı dizisine devam ediyor. Geçen sayıda "Hikmet Dağı: Rey ve Ru'yet"i yazan Dursun Çiçek, bu ay "Nazar ve Te'vil"i yazıyor. Erol Yılmaz, Leylâ İpekçi, Ahmet Edip Başaran, Mustafa Köneçoğlu, Sercan Ceylan ve Soner Karakuş yazılarıyla Muhit'in Şubat sayısına omuz veren diğer isimler oluyor.