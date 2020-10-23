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KÜLTÜR SANAT

, 'ni restore etti

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 15:34
TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti

'ın , ve restore edilerek, tekrar İslam kültür mirasına kazandırıldı.

'ın batısındaki Herat vilayetinin , ve () restore edildi.

Çilehane'nin açılış töreninde bir konuşma yapan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, asırlar boyu pek çok ulvi şahsiyete ev sahipliği yapan Hace Abdullah-ı Ensari Çilehane'sinin tekrar aslına döndürülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Samim Çınar, ağır bir tahribata maruz kalan mekanın büyük bir hassasiyet ve sabır isteyen restorasyonunu üstün gayret ve hizmet aşkıyla tamamlayan proje restoratörü ve ekibiyle, bu hususta yardım ve alakalarını esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Herevi de geçmiş yüzyıllarda bu mekanda tesis edilen ders ve ilim halkalarının tekrar kurulması gerektiğini kaydetti.

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Etiketler Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Türk İşbirliği TİKA Afganistan tarihi eserlerinden

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