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KÜLTÜR SANAT

Sanat ve edebiyata yeni soluk:

Yayınlanma Tarihi: 17.10.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:10
Sanat ve edebiyata yeni soluk: Muhit Kitap

’nun bünyesinde yayın hayatına başlayan , “Kendi insanımız, kendi edebiyatımız” şiarıyla yola çıktı. Muhit Kitap’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi.

Genel Yayın Yönetmenliğini 'nin yaptığı yayın dünyasında yerini aldı. bünyesinde ekim ayında yayın hayatına başlayan, Muhit Kitap, kendi alanında ortak kabul görmüş isimler, milli hafızamızı temsil eden eserler ve genç kalemleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Şiiri, milletimizin kurucu unsurlarından biri olarak gören, Anadolu'nun vatan kılınmasında, şiirin hatırı sayılır bir payı olduğunu düşünen Muhit Kitap, ilk olarak şiir kitaplarıyla yayım hayatına başladı.

DİZİLER, BİYOGRAFİLER...
Şiir kitaplarının ardından Muhit Tarih, Muhit Psikoloji, Muhit İnceleme gibi diziler ve biyografik eserler de yayımlanacak. Muhit Kitap, 'dan 'e, 'ten Prof. Dr. Turan Karataş ve Prof. Dr. 'e kadar birçok değerli kalemin külliyatına ev sahipliği yapacak. Amacını, kendi insanımıza kendi edebiyatımızı sunmak olarak açıklayan Muhit Kitap, medeniyetimizi ilgilendiren, millet hayatımıza katkı sağlayan her çabanın karşılık bulacağını ifade ediyor. Yayınevi misyonunu da geçici olana değil, kalıcı olana talip, sadece uzun soluklu bir yayınevi olmak için değil, aynı zamanda bir kütüphane kurmak için yola çıkmak olarak ifade ediyor.

EKİM KİTAPLARI
İbrahim Tenekeci, Sözü Yormadan, şiir
Arif Ay, Puslar İçinde, şiir
Hüseyin Atlansoy, Perondaki Melek, şiir
Ali Emre, Güzel Bir Gün Gördümse, şiir
Mustafa Ruhi Şirin, Sabah Gibi Uyandıran, şiir
, Bahar Buselik, şiir
Mehmet Narlı, Öylece Yeryüzünde, şiir
Murat Güzel, Mutlak Müzik, şiir
Mehmet Aycı, Bir Kuş Penceremize, şiir
Ömer Yalçınova, Yanına Gittiğimizde, şiir
Muhsin Macit, Fazla Uzaklara Gitme, öykü
Ayşegül Genç, Kalbin Arka Odası, roman

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Etiketler Turkuvaz medya grubu genel yayın yönetmenlik Dursun Çiçek Mustafa Ruhi Şirin Muhit Kitap Nurullah Genç İbrahim Tenekeci Arif Ay Muhsin Macit

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