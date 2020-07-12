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KÜLTÜR SANAT

Edebiyat tutkunlarının buluşma noktası: Yedi Edebiyat Müzesi

  • Giriş Tarihi: Temmuz 12, 2020

'ta, ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarının anısını yaşatması adına yollarının kesiştiği tarihi lisede açılan Yedi Edebiyat Müzesi, kültür turizmi meraklılarının ilgisini çekiyor.

'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği tarihi mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restore edilerek 6 Mart 2019'da müze olarak hizmet vermeye başladı.

Kentte ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, İnan ve Alaeddin Özdenören'in yaşamı, şiir ve edebiyat çalışmaları müzede yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan müze, 1 Haziran'dan itibaren açılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak müzeye alınan ziyaretçilere sosyal mesafe uyarısı da yapılıyor.

"ONLARIN ANILARINI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müze sorumlusu Mehmet Canlı, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında kentteki tüm müzelerde kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin güvenliklerine ve sağlığına dikkat ettiklerini ifade eden Canlı, "Ateş ölçerlerimiz var. Dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz bir kişi bile olsa uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, hijyen kontrollerinin ardından sosyal mesafe ve maske takılması şartıyla kabul ediyoruz. Ziyaretçilerimizin de bu konuda anlayış göstermesiyle süreci birlikte yürütüyoruz. Bu şekilde ziyaretlerimiz sürüyor." dedi.

Canlı, Kahramanmaraş'ın şairler ve yazarlar şehri olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Yedi Müzesi'nin büyük anlam taşıdığını ifade etti. Ziyaretlerin yeni normalle birlikte arttığına dikkati çeken Canlı, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın şiirin başkenti unvanının somutlaştığı nokta 'dir. Bu yüzden burası önemli. Çünkü burası tarihinde, şehrimizin olduğu kadar ülkemizin de önemli kalem sahipleri ve düşünce insanlarının yetiştiği okuldur. Günümüzde de biz onları unutmadık ve onların anılarını yaşatmaya çalışıyoruz."

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Etiketler Kahramanmaraş Güzel Adam Necip Fazıl Mehmet Akif Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Yedi Güzel Adam

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