7 asırlık Hanlar Bölgesinin silüetine tarihi dokunuş

Bursa'da, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin çevresi, Bursa Büyükşehir Belediyesince yürütülecek projeyle tarihi silüeti bozan yapılardan temizlenecek.

Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, kentte 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silüeti bozan yapılar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı "Tarih Adaları Projesi" kapsamında temizlenecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" miras alanı içinde yer alan Hanlar Bölgesi, tarih boyunca önemli ticaret kenti olan Bursa'da perakende ticaretin merkezi konumunda bulunuyor.

Hanlar Bölgesi, Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşuyor.

Yaklaşık 700 yıldır "ticaretin kalbi" konumunda bulunan, 4 bin iş yerinin yer aldığı bölge, özellikle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Hanlar Bölgesi, bitişiğindeki Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak "Tarih Adaları Projesi"yle daha da değer kazanacak. Bölgede, tarihi silüeti bozan yapılar yıkılarak, ecdat yadigarı eserler belirgin hale getirilecek.

"O TARİHİ YAPILAR HOYRATÇA KULLANILMAYA BAŞLANMIŞ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da turistlerin vakit geçireceği mekanların az sayıda olduğunu söyledi.

Bölgede "Tarih Adaları" oluşturulması için kolları sıvadıklarını belirten Aktaş, "Bizim yeni dönem projelerinden biri de bu 'Tarih Adaları'. Hisar Bölgesi, Hanlar Bölgesi ve Tophane Bölgesi'nde bu projeyi yürütmek istiyoruz." dedi.

Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi'ndeki projenin Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacağını aktardı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara da değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi (Hanlar Bölgesi) örten, çevreleyen çok kötü binalar var. Bunların çıkarılarak, bölgenin 12 ay boyunca gece saatlerine kadar yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız turist gelir ve orası onun için özellik arz eder. Özellikle Tophane tarafından baktığınızda bazı binalar var. Onları sanal ortamda fotoşopla yıktığımızda, ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Bu alanlar gizli ve saklı kalınca, millet o tarihi yapıları hoyratça kullanmaya başlamış."

"ULU CAMİ'Yİ ETRAFINDAKİ BÖLGEYLE BÜTÜNLEMENİZ GEREKİYOR"

Alinur Aktaş, Bursa'nın "kupon" mekanlara ihtiyacının olduğunu ve bunların pazarlanması gerektiğini ifade etti.

Tarihi Ulu Cami odaklı çalışmalar yapılacağını dile getiren Aktaş, "Ulu Cami bizim için bizim değer ihtiva ediyor ama bir turist için tek başına değer ihtiva etmiyor. Ulu Cami'yi etrafındaki bölgeyle bütünlemeniz gerekiyor. Hanlar Bölgesi'nde ulaşım ve park sorunu var. El birliğiyle inşallah bunları aşacağız. 'Tarih Adaları' bizim yeni dönem projelerimizden olacak. O adalardan biri de Hanlar Bölgesi." diye konuştu.