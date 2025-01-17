Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa İslam Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Yayınlanma Tarihi: Ocak 17, 2025 12:55

Her hafta müminlerin bir bayram edasıyla idrak ettikleri Cuma namazı, bir beraberliği ifade eden ibadettir. Cuma namazı hakkında en merak hususlardan birisi de Cuma namazının en az kaç kişiyle kılınabildiği, kaç kişiden itibaren Cuma namazının kılınamayacağıdır. Sizler için araştırdık.

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife'ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir. (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60)

Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır. (Nevevi, el-Mecmu', 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242)

Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır. (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu. (İbn Mâce, İkâmetu's-Salavât, 78 [1082])

Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]).

Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Medine İbn Mâce Zekeriya el Ensârî İbn Kudâme İbnü l Hümâm Haraşi Mâlikî mezheb Hanbelî mezheb Beyhakî İmam Şâfiî İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed cuma Nevevi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yaratmak, Yönetmek, Tekrar Var Etmek: Allah ve Âlem İlişkisi Üzerine

Yaratmak, Yönetmek, Tekrar Var Etmek: Allah ve Âlem İlişkisi Üzerine

Ayetler ışığında Kelime-i Tevhid

Ayetler ışığında Kelime-i Tevhid

Peygamberimiz’den SAV gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

Peygamberimiz'den (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

Cahit Zarifoğlu’nun düşünce ve sanat yazıları: Zengin Hayaller Peşinde

Cahit Zarifoğlu'nun düşünce ve sanat yazıları: Zengin Hayaller Peşinde

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail’in yenilgisidir

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir

467 günlük süreçte Gazze’deki insan hakkı ihlalleri

467 günlük süreçte Gazze'deki insan hakkı ihlalleri

7 Ekim’den beri Gazze’de yıkılan ibadethaneler

7 Ekim'den beri Gazze'de yıkılan ibadethaneler

Gazze’nin hayata açılan kapıları

Gazze'nin hayata açılan kapıları

Gazze ateşkesi bizim için ne anlama geliyor?

Gazze ateşkesi bizim için ne anlama geliyor?

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Zafer Gazze’nin! 466 gün yiğitçe direndi ve kazandı

Zafer Gazze'nin! 466 gün yiğitçe direndi ve kazandı

>