İnsanoğlu olarak yaptıklarımız amel olarak anılır. Salih amel ise bizi Allah'a (CC) yakınlaştıracak, kulluğumuzu pekiştireceğimiz eylemlerimize verilen isimdir. Bu hususta Allah Resulü'nün (SAV) okuduğu ve müminlere miras bıraktığı dualar bulunur. Tirmizi 'de geçen bir dua ise Müslümanlar arasında salih amel ve ihlasa dair en bilinen dualardan birisi olarak kabul edilir.

Hz. Peygamber (SAV) şöyle dua etmiştir:

"Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."

(Tirmizi, Deavât 30/3419)

Arapça Okunuşu:

"Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah."