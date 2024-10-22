Dua, müminin acziyetini kabullenip salim bir kalp ile Allah Teala'ya yönelmesidir. Dua esnasında eller semaya doğru kalkar. Zamanla İslam toplumunda bu hususta bazı farklılıklar meydana gelmiştir. Peki, dua esnasında eller nasıl olmalıdır?

Dua sırasında avuçlar yukarıya gelecek şekilde elleri açık tutmak, istek ve niyazın anlamına uygun bir haldir. Ellerin yukarıya, göğe doğru kaldırılması Allah'ın gökte, belli bir mekânda oluşundan değil, göklerin yücelik ve azameti temsil etmesi sebebiyledir.

Resûl-i Ekrem (SAV), dua ederken bazen koltuklarının beyazlığı görünecek kadar ellerini kaldırırdı (Buhârî, De'avât, 23 [6341]). Hz. Peygamber(SAV) buyuruyor ki;

"Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin, ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğiniz zaman da ellerinizi yüzünüze sürün."

(İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 119 [1181]; Duâ, 13 [3866]).

Ancak Hz. Peygamber'in (SAV), bela ve musibetler sırasında dua ederken avuçları yere bakacak şekilde dua ettiği (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/56 [16613]; Azîmâbâdî, 'Avnü'l-ma'bûd, 4/251 [1486]), yine Resûlullah'ın (s.a.s.) ellerini kaldırmadan da dua ettiği rivâyet edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/181 [12890]).

Dua sırasında normal olarak omuz hizasına kadar kaldırılan ellerin (Buhârî, De'avât, 23 [6341]; Ebû Dâvûd, Tefrî'u ebvâvi'l-vitr, 23 [1489]) arası normal aralıkta tutulur. "Hz. Peygamber (s.a.s.), dua sırasında ellerini bir araya getirdi." (bkz. Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân, 14 [5017]) şeklindeki rivâyet, "ellerini bir hizada tuttu; biri aşağıda, biri yukarıda değildi." (Tahtâvî, Hâşiye, 317-318) şeklinde yorumlanmıştır.

Bununla birlikte ellerin birleştirilmesi de mümkündür. Önemli olan husus, bu konuda taassup göstermemektir. Namazlardan sonra veya başka zamanlarda dua ederken elleri yüze sürmek, duada el kaldırıldığında sünnettir (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 119 [1181]; Duâ, 13 [3866]). El kaldırmadan dua edildiği zaman, ellerin yüze sürülmesi gerekmez.

Kaynak: DİB