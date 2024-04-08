Arama

Menu
İSLAM

Resulullah'ın (SAV) bir yetimle hikayesi

Resulullah (SAV) müminlerin en çok sevdikleri, etrafından bir an olsun dahi ayrılmadıkları bir zattı. Onun eylemleri sünnet-i şerifeyi oluşturmuş ve Müslümanlar Resulullah (SAV) gibi yaşamanın peşine düşmüşlerdi. Resulullah (SAV) ile Beşir b. Akrebe (RA) arasında geçenler İslam tarihinin en güzel hikayelerinden birisidir. Öyle ki Allah Resulü (SAV) bir yetimi kendi ailesinden ayrı görmemiş, daha fazla değer vermiştir.

Resulullah’ın SAV bir yetimle hikayesi
Yayınlanma Tarihi: 8.4.2024 15:49:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:16

➡ İslam tarihinde çok müstesna bir yeri olan ve asırlardır müminler tarafından anlatılan Bişr hadisi, Allah Resulü'nün (SAV) yetimlere verdiği önemin yanında merhamet ve açık yürekliliğinin de güzel bir yansımasıdır.

Beşir (Bişr) b. Akrebe anlatıyor:

"Babam Akrebe, Peygamberin (SAV) yanında, Uhud'da şehit olmuştu.

Ağladığım bir sırada, Peygamber (SAV) yanıma uğradı ve bana:

'Ey sevgilicik! Ağlama! Sus!

Ben, senin baban olursam, Âişe de annen olursa, razı olmaz mısın?' buyurdu.

'Babam, anam sana feda olsun yâ Resulullah! Evet! Razı olurum!' dedim.

Resulullah (SAV), başımı sığmadı.

Başımın saçları ağardığı halde, Resulullah aleyhisselamın elinin değdiği yerlerin saçları siyah kaldı, hiç ağarmadı.

Resulullah aleyhisselam, bana: 'Senin adın ne?' diye sordu.

'Bişr!' dedim.

Resulullah aleyhisselam: 'Hayır! Sen, Beşir'sin!' buyurdu."

(Hadisenin geçtiği kaynaklar:
"Buhârî, Târîhu'l-Kebîr, I, 78 - İbn Hacer, el-İsâbe, I, 153 - İbn Abdilberr, İstiâb, I, 176 - İbn Esîr, Usdu'l-Gâbe, IV, 62 - Buhârî, I, 78 - İbn Abdilberr, I, 176, İbn Asâkir, Târih, III, 269)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İbn Abdilberr İbn Esîr İbn Hacer Beşir b İbn Asâkir Beşir ( Âişe beşir Allah Resulü Uhud Resulullah Buhârî Resulullah Aleyhisselam Peygamber

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN