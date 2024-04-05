Arama

Menu
İSLAM

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şanlıurfa’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 09:22:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:22

Çeribaşı Hüseyin Camisi'nde sahur vakti sandukasından çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

İlçe Müftülüğü görevlisi imam Hacı Hatipoğlu,Sakal-ı Şerif'in her yıl Kadir Gecesi ziyarete açıldığını söyledi.

Hatipoğlu, "Toplumumuzda Sakal-ı Şerif'e büyük hürmet gösteriliyor. Bu ziyaretler salavatların getirilmesine ve duaların edilmesine vesile oluyor. Peygamberimizin sakalı mübarektir, ziyaret etmek insana umuyoruz sevap kazandırır. Niyet her zaman önemlidir, kimin ziyareti ne niyetle ise çaresi olur düşüncesindeyim." diye konuştu

Ziyaretçilerden Efe Çiftel ise "Peygamberimizi çok seviyorum ve herkesin Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmesini isterim." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Şanlıurfa Siverek Efe Çiftel Kadir Gecesi Peygamberimiz Çeribaşı Hüseyin Camisi sak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN