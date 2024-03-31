İMM'de "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergide, enstitüde uygulanan hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserleri yer alıyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, adı "Allah'ın en güzel isimleri" anlamına gelen koleksiyon, kültürel mirası ve geleneksel sanatları koruyarak geleceğe taşımak misyonuyla ve "Güzeli güzel ile anmak" anlayışıyla hazırlandı.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, Büyük Çamlıca Camii Dernek Başkanı Ergin Külünk, Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, Anadolu Yakası Saray Köşk ve Kasırlar Daire Başkanı Akile Çelik ile kültür sanat camiasından ziyaretçiler katıldı.

Sergi, İslam Eserleri Müzesi'nin giriş koridorunda kalıcı olarak ziyarete açık olacak.