Batı Avrupa'nın İslam medeniyetine ev sahipliği yapan tek başkenti Madrid

İspanya ve Endülüs İslam dönemi (711-1492) denildiğinde Müslümanların aklına ilk Kurtuba (Cordoba) veya Gırnata (Granada) kentleri gelse de Madrid, Batı Avrupa'nın İslam medeniyeti merkezli tek başkenti olma özelliğini elinde bulunduruyor.