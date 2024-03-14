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Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda çevre düzenlemesi yapılıyor

UNESCO Dünya Mirası Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın etrafının iyileştirilmesi ve eserin ihtişamına yakışır bir alan oluşturulması amacıyla çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nda çevre düzenlemesi yapılıyor
Yayınlanma Tarihi: 14.3.2024 10:15:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, tarihi yapı etrafındaki çalışmalar ele alındı.

Şimşek, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda yürütülen restorasyon sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Eserin çevre düzenleme çalışmalarının da Sivas İl Özel İdaresi tarafından titizlikle yürütülmeye başlandığını aktaran Şimşek, "İnşallah restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı tamamlanacak. Anadolu'nun El Hamrası olarak nitelendirilen bu şaheserin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında büyük hassasiyet ve çaba içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çevre düzenleme projesinin yaklaşık 37 bin metrekare alanı kapsadığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 10 bin metrekare yeşil alan oluşturulması, otopark, yürüyüş yolları, oturma ve seyir alanları, çevre aydınlatma elemanları, otomatik sulama sistemi, geniş çim alanlar ve iklime uygun bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Divriği ilçemiz doğal güzellikleriyle, tarihi çarşısıyla, konaklarıyla, eşsiz lezzetleriyle ve en önemlisi Ulu Camii ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak."

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Etiketler Divriği Vakıflar Genel Müdürlüğü Ulu Camii Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Anadolu UNESCO Dünya Mirası Yılmaz Şimşek Sivas İl Özel İdaresi

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