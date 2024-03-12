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İSLAM

Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık.

Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 12.3.2024 16:47:53 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:47

1 Ayet

"İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar."

İbrahim Suresi 31. Ayet

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İbrahim Suresi 31. Ayet Tefsiri

◼ Buradaki "alım satım" ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur'an'da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318 ﴾

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1 Hadis-i Şerif


Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ey âdemoğlu! (Allah için) infak et ki sana da infak olunsun!"

(Buhâri, Tefsîru sûre (11) 2; Nefekât 1; Tevhid 35; Müslim, Zekât 36, 37. Ayrıca bk. İbni Mâce, Keffârât 15)

1 DUA


"Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

Enbiya Suresi 89. Ayet

Enbiya Suresi 89. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Enbiya Suresi 89. Ayet Tefsiri

Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

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