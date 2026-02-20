Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa İslam Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Yayınlanma Tarihi: 20.02.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 09:54

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık.

Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

1 Ayet

"İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar."

İbrahim Suresi 31. Ayet

İbrahim Suresi 31. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

İbrahim Suresi 31. Ayet Tefsiri

◼ Buradaki "alım satım" ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur'an'da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318 ﴾

Tefsirin tamamı için tıklayın

1 Hadis-i Şerif

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ey âdemoğlu! (Allah için) infak et ki sana da infak olunsun!"

(Buhâri, Tefsîru sûre (11) 2; Nefekât 1; Tevhid 35; Müslim, Zekât 36, 37. Ayrıca bk. İbni Mâce, Keffârât 15)

1 DUA

"Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

Enbiya Suresi 89. Ayet

Enbiya Suresi 89. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Enbiya Suresi 89. Ayet Tefsiri

◼ Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

Tefsirin tamamı için tıklayın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kur an Müslim ramazan ayı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Her gün Oruç, her ay Ramazan olsun

Her gün Oruç, her ay Ramazan olsun

Bizi her türlü hatadan koruyacak olan şey Allah hakkındaki zanlarımızdır Fetih Suresi 11-17. ayet tefsiri

Bizi her türlü hatadan koruyacak olan şey Allah hakkındaki zanlarımızdır (Fetih Suresi 11-17. ayet tefsiri)

Yemen’den İstanbul’a Uzanan Bir Vefa Öyküsü

Yemen’den İstanbul’a Uzanan Bir Vefa Öyküsü

Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler