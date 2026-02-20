Ramazan-ı Şerif 3. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

1 Ayet

"İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar."

İbrahim Suresi 31. Ayet

İbrahim Suresi 31. Ayet Tefsiri

◼ Buradaki "alım satım" ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur'an'da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318 ﴾

1 Hadis-i Şerif

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Ey âdemoğlu! (Allah için) infak et ki sana da infak olunsun!"

(Buhâri, Tefsîru sûre (11) 2; Nefekât 1; Tevhid 35; Müslim, Zekât 36, 37. Ayrıca bk. İbni Mâce, Keffârât 15)

1 DUA

"Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

Enbiya Suresi 89. Ayet

Enbiya Suresi 89. Ayet Tefsiri

◼ Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

