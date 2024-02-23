Sabah’tan Ramazana özel çok kıymetli bir eser: Temel İslam Ansiklopedisi

SABAH Gazetesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel çok kıymetli bir eseri okurlarına armağan ediyor. Temel İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlandı. İlk kupon bugün SABAH'ta...

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından genel okuyucuya İslam diniyle ilgili temel konular, kavramlar ve kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla hazırlanan "Temel İslam Ansiklopedisi" okuyucuyla buluştu.

10 yıl boyunca titizlikle yürütülen bir çalışma sonucunda hazırlanan 8 ciltlik eserde, İslam'a dair 1426 madde yer alıyor.

Örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine sahip Temel İslam Ansiklopedisi, akademik terim yoğunluğu az tutularak ve öğretici bir üslup kullanılarak, 383 bilgilendirici çizim eşliğinde okura sunuldu.

Temel İslam Ansiklopedisi, dinî konularda herkesin doğru bilgi sahibi olması ve çağın getirdiği kafa karışıklıklarını gidermek için 180 müslüman ilim adamı tarafından 10 yılda hazırlandı. Tüm maddeler konuların uzmanlarının ortak çalışması ve onayı ile herkesin kolay anlayabileceği bir dille yazıldı. Eserde temel dinî kavram ve konulardaki 1.426 maddeye yer verildi. Önemli konular detaylı anlatılarak, bilgi çizimlerle kolay anlaşılır hale getirildi.

Temel İslam Ansiklopedisi'ni farklı kılan yönlerinden biri de maddelerin "bilgi çizim"lerle (infografik) zenginleştirilmiş olmasıdır. Bunlar, ilgili maddenin daha iyi kavranmasını sağlamak üzere tasarlanan ve bilgi çizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çeşitli türden çizimleri içermektedir. Bu çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak da kullanılabilecektir.