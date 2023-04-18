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İl il bayram namazı saatleri

Müminlerin büyük bir huşu ve sabırla beklediği Ramazan Bayramı'na oldukça az bir zaman kaldı. Sizler için İstanbul bayram namazı saat kaçta, Ankara bayram namazı saat kaçta, Bursa bayram namazı saat kaçta, Adana bayram namazı saat kaçta gibi soruların cevabını bir araya getirdik.

İl il bayram namazı saatleri
Yayınlanma Tarihi: 18.4.2023 12:44:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 13:00

➡ Bir ay boyunca rahmet, bereket, bağışlanma ve istiğfar gibi duygularla Hak Teala'ya yönelen Müslümanlar, Ramazan ayının tacı olarak görülen bayram namazında camileri doldurarak birlik ve beraberlik mesajı verirler.


İşte il il bayram namazı saatleri

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49,

Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25,

Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40,

Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44,

Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07,

Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46,

İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59,

Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46,

Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01,

Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29,

Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.03,

Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19,

Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58

Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Sivas: 06.18,

Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08,

Uşak: 06.49,

Van: 05.54,

Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27,

Zonguldak: 06.37.

Ayrıca

Lefkoşa' 06.37, Berlin 06.37, Londra 06.32, Saraybosna 06.28

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