➡ Bir ay boyunca rahmet, bereket, bağışlanma ve istiğfar gibi duygularla Hak Teala'ya yönelen Müslümanlar, Ramazan ayının tacı olarak görülen bayram namazında camileri doldurarak birlik ve beraberlik mesajı verirler.
İşte il il bayram namazı saatleri
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56,
Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49,
Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25,
Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40,
Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44,
Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07,
Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25,
Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46,
İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59,
Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46,
Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01,
Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29,
Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24,
Rize: 06.03,
Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19,
Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58
Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Sivas: 06.18,
Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08,
Uşak: 06.49,
Van: 05.54,
Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27,
Zonguldak: 06.37.
Ayrıca
Lefkoşa' 06.37, Berlin 06.37, Londra 06.32, Saraybosna 06.28