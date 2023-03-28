Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Mısır

On bir ayın sultanı Ramazan , tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Müslüman ülkelerin her birinde birbirinden güzel gelenekler ile ifa edilir. Peki, piramitleri ile tanıdığımız Mısır 'da Ramazan ayı nasıl yaşanır?

Mısır'da, Ramazan ayının en önemli simgesinin ne olduğunu biliyor musunuz?

🔸 Mısır'da Ramazan denilince akla ilk gelen şey fanus adı verilen Ramazan fenerleridir. Ramazan ayından bir hafta önce sokaklar fenerler ile süslenir. Bu fenerlerinin tarihi Fatımiler dönemine kadar uzanmaktadır.

🔸 Ramazan, hilalin gözükmesi ile başladığı için halk ve özellikle de çocuklar, yakın zamana kadar ellerinde bu fenerlerle geceleri dışarı çıkar, bir oyun havası içinde eğlenirler ve hilali görme heyecanını yaşarlardı.

🔸 Sokaklarında iftar yemekleri verilen bu ülkede sofralar; dolma, köfte gibi yemekler; künefe, kadayıf ve umm ali gibi tatlılarla donatılır. Camilerde kılınan teravih namazlarının ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara hediyeler dağıtılır.

🔸 Türkiye'de olduğu gibi Ramazan davulcusu insanları sahura kaldırır.Bu esnada çocukları oruca teşvik etmek için davulcular, çocukların isimlerini söyleyerek onları sahura davet eder.

Başta Mısır halkı olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan'ı mübarek olsun.