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İSLAM

Kur'an'ın sesi "Vav Radyo"nun mobil uygulamaları yenilendi!

Yayınlanma Tarihi: 28.9.2022 22:29:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 22:42
Kur’an’ın sesi Vav Radyonun mobil uygulamaları yenilendi!

İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, güncellenen mobil uygulamalarıyla her an yanınızda... Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şeriflerden sure mealine; mukabeleden siyere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programları ile günün her saatinde sizinle...

Türkiye'nin alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleri, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, günün her saatinde eğitici programlarıyla kültür ve irfanımızı iyileştirirken, yenilikleriyle de yoluna devam ediyor.

➡ 7/24 Kur'an, dua, hadis içerikleriyle, karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla hem Türkiye hem dünyada dinleyicilerine ilahî kelamı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, 24 saat Kur'an-ı Kerim ile hemhal olabilmeniz, günün her saatinde hadis-i şerif ve dua dinleyebilmeniz için mobil uygulamalarını yeniledi.

➡ Hem ios hem de android sistemlerinde yaptığı yenilikler ile tasavvuftan tefsire, kültür sanattan fıkha, siyerden ahlaki illkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlarla her an sizinle olmaya devam ediyor.

Vav Radyo'nun android versiyonunu buradan; ios versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

VAV RADYO'DA NELER VAR?

➡ Türkiye'nin en geniş karasal yayın ağına sahip ulusal radyosu Vav Radyo, aynı zamanda Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivine sahip.

➡ Arşivinde Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şerifleri bulunduran Vav Radyo'da, Türkiye'nin en meşhur seslendirme ve dublaj sanatçıları da dinleyicilerimiz için Kur'an- Kerim Mealini seslendiriyor. Bu da Vav Radyo'yu ilklerin radyosu yapıyor.

Cüz, cüz meali, sure, sure meali ile Mealli Hatim ve Mealli Mukabele podcastlerine buradan ulaşabilirsiniz.

➡ Amaç sadece Kur'an okumak ve dinlemek değil ilahî buyruğun söylediklerini anlamak ve idrak etmek... Kur'an-ı Kerim'i okumak her Müslüman için bir sorumluluktur. Resulullah (sav) ''Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse'' diye buyurmuştur. Müslümanca ömür sürebilmek için bu mübarek hadislerin özümsenmesi ve uygulanması gerekir. Bu minvalde Kur'an'ın sesi Vav Radyo, hazırladığı görsel tasarımlar vesilesiyle hadisleri idrak edebilmemize yardımcı oluyor.

https://www.instagram.com/p/CjDtqhiKabX/

➡ Vav Akademi'yi hayata geçiren radyo, alanında uzman hocaların gerçekleştirmiş olduğu tasavvuftan tefsire, kültür-sanattan fıkha, siyerden ahlaki ilkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programları da dinleyicilerle buluşturuyor. Günlük hayatta mutlaka bilmemiz gereken ilmihal bilgilerini tane tane açıklayarak, ufkumuzu genişletiyor, ibadetlerimizi nasıl güzelleştireceğimizin idrakine varmamızı sağlıyor.

İslam ilmihali videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Vav Radyo'yu aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

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Vav Radyo frekanslarına buradan ulaşabilirsiniz.

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