Oruçlu Olmadıkları Hâlde İmsâk Etmeleri Gereken Kimseler

Ramazan ayı tüm heyecanı ile devam ediyor. Herkes bu mübarek aydan geçen günler için üzülürken, kalan günlerini değerlendirme, ibadet ve taat ile geçirme gayretinde. Oruçlarımızı tutmaya tüm gayretimizle devam etmeye çalışırken bazı vakitlerde karşılaştığımız şeyler oruç tutmamıza mani olabiliyor. Hasta olma, bayılma gibi bu zor durumlarda orucumuzu bozmak durumunda kalıyoruz. Bazı hallerde orucumuz bozulmasına rağmen imsak etmemiz gerekiyor, yemeden içmeden iftara kadar uzak kalmak durumunda kalıyoruz. Peki, oruçlu olmadığı halde imsak etmek ne demek ve hangi durumlarda imsak edilir? Detaylar haberimizde.

İmsak ne demektir?

🔹 Kelime anlamı olarak imsak, '' bir şeyi yapmaktan el çekme, nefsine engel olarak o şeyi yapmama '' anlamını taşır.

🔹 Ramazan ayında sık sık duyduğumuz imsak kelimesi ise sahura kalktığımızda vaktin girmesiyle yeme-içmeden kesildiğimizi ifade eder.

İSTANBUL Ramazan İmsakiyesi (2022)

🔹 Orucu bozulan kimsenin, gündüz boyunca imsâk etmesi (yiyip içmemesi) vâcip olur.

➡ Orucu bozulan kimse her ne kadar orucu bozulsa da oruç tutmaya devam etmelidir. Hem etrafındaki kimselerin oruçlu olması hem de o gün oruca niyet etmiş olması o gün bir şey yiyip - içmeden iftara kadar beklemesini daha uygun kılar.

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🔹 Fecir doğduktan sonra hayız ve nifastan temizlenenlerin imsâk etmeleri vâcip olur.

➡ Kadınlar hayız oldukları vakitlerde oruç tutmazlar. Bu özel vakitlerden çıktığında gusül abdesti alan bir kimsenin oruçlu bir kişi gibi iftara kadar veya gündüz vaktinde yeme - içme faaliyetine ara vermesi vaciptir.

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🔹 Fecir doğduktan sonra İslâmiyet'i kabul eden kimse ile büluğa eren çocuğun imsâk etmeleri îcâp eder.

➡ İslamiyeti kabul etmiş bir kimse kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve tüm peygamberlerin peygamberliğini kabul ettiği andan itibaren İslam'ın emir ve zorunlulukları ile mesul olur. Oruç ibadetinin de İslam'ın 5 şartından birisi olmasıyla o gün Ramazan'a denk gelen vakitte iftara kadar veyahut gündüz boyunca imsak etmek yani yemeden - içmeden bir süre uzak durmak önemli bir noktadır.

➡ Büluğ çağına gelen bir çocuk için de artık namaz, oruç gibi İslam'ın şartları geçerlidir, yani mesuldür. Dolayısıyla fecrin ardından bunu farkeden birey imsak etmelidir. O gün yeme - içmeden kesilmelidir.

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🔹 Müslüman olanla büluğa eren çocuk müstesnâ, diğerlerinin oruçlarını kazâ etmeleri gerekir.

➡ Tüm bu üstte bahsettiğimiz durumlarla karşılaşan bireyler, (müslüman olan ve büluğ çağına eren dışında) orucunu kaza etme durumundadır. Çünkü o gün kısmen oruçtan mesul sayılırlar, bu da o orucu kaza etmelerini gerektirir.

Ramazan orucunun kazası