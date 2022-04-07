Orucun rükünleri niyet, namaz ve imsak olmak üzere üç tanedir. Müminin tuttuğu orucu idrak etmesi, şartlarını ve rükünlerini bilmesi de en az tutabilmesi kadar önemlidir. Orucun rükünleri nelerdir? Orucun rükünleri kaç tanedir? Orucun rükünleri kaça ayrılır? sizler için derledik...

Orucun Rükünleri

Orucun rükünleri Niyet, Zaman ve İmsâk'tan ibâret olmak üzere üç şeydir.

💠 Niyet, ibâdetlerin sıhhatini têmin eden bir rükündür ve şarttır. Niyetsiz ibâdet sahih olmaz. Orucun kısımlarına göre niyet etmenin vakti yukarda açıklanmıştı. Ramazan'ın her günü için ayrı ayrı niyet etmenin lüzûmuna da işâret edilmişti.

💠 Zaman, Vücub Zamanı ve İmsâk Zamanı diye iki kısma ayrılır:

➡ Orucun Vücub (Farz) Zamanı, Ramazan ayıdır. Rüyete dayanarak tespit edilen bu ay, çok kere yirmi dokuz gün ve bâzen de otuz gün devam eder.

➡ İftar Ettiren Şeylerden İmsâk Etmek (Nefsi Tutmak) Zamanı'dır ki, Ramazan ayının gündüzlerinden ibârettir. Bunun hudûdu da, fecirden îtibâren Güneş batışına kadar devam eden zamandır.

💠 İmsâk: Oruç devam ettiği müddetçe, yiyeceklerden, içeceklerden ve cimâdan (cinsel münâsebetten) sakınmak. Bunun vâcip olduğunda bütün mezhep imamlarının ittifâkı vardır. Bunlardan herhangi birini işlemek orucu bozar.

➡ Oruç bozulunca da, duruma göre ya kefâretle kazâ lâzım gelir, veyâ yalnız kazâ îcâp eder. Orucu bozan şeylerden herhangi biri unutularak işlenmiş olur ise, bu orucu bozmaz.