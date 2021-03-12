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Cuma hutbesi yayımlandı! Cuma hutbesinin konusu nedir?

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 11:43
Cuma hutbesi yayımlandı! 12 Mart Cuma hutbesinin konusu nedir?

Her hafta Cuma günleri tarafından hazırlanan "Cuma Hutbesi" 2021 günü için yayımlandı. Cuma Hutbesinin bu haftadaki konusu :!

12 MART CUMA HUTBESİ KONUSU: İSTİKLAL MARŞI: HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah size yardım ederse artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler." 1 Okuduğum hadis-i şerif'te ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Hamd, vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur." 2

Aziz Müminler!

Bundan yüz yıl önce topyekûn bir var oluş mücadelesi verdik. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla vatanımızı savunmak için seferber olduk. Canımızdan, cânânımızdan, bütün varımızdan geçtik ancak cennet vatanımıza nâmahrem eli değdirmedik. İşte o en zorlu günlerimizde sarsılmaz imanımızın, hak yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet ve cesaretimizin mısralara bürünmüş hali olan İstiklâl Marşımız vücut buldu. Bu muhteşem marş, milletimizin her bir ferdinin zihnine ve gönlüne işleyen aidiyet mührü oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

İstiklâl Marşımız şu ayet-i kerimenin ruhunu yansıtır: "Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; iman etmişseniz üstün olan sizsiniz."3 İstiklâl Marşımız, var oluş gayemizi, kim olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam edeceğimizi öğretir. En son ocağımız sönmeden bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın inmeyeceğini haykırır. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımızın asla düşmana çiğnetilemez olduğunu telkin eder. Şehâdetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedî'nin ebediyen yurdumuzun üstünde inlemesini niyaz eder. Şu mısralarla milletimize ebedi istiklâli muştular: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Değerli Müminler!

12 Mart, İstiklâl Marşımızın kabulünün, 18 Mart ise Çanakkale Zaferimizin yıldönümüdür. Bu vesileyle, tarih boyunca adaletin, barışın ve güvenin bayraktarlığını yapan, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

1 Âl-i İmrân, 3/160.

2 İbn Mâce, Diyât, 5.

3 Âl-i İmrân, 3/139.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Etiketler İstiklâl Marşı diyanet işleri başkanlığı İstiklal Marşı 12 Mart 12 Mart 2021 Hakkıdır Hakka Tapan Milletimin İstiklal

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