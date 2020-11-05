Hadis-i Şerif

Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis ve sünnetine önem verip, yerine getirmek bir Müslüman için yegane hedef olmalıdır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Fikriyat olarak her gün bir hadis öğrenebilmeniz için hazırladığımız "Günün Hadisi Şerifleri" içeriğimize aşağıda yer alan bağlantılardan ve tüm sosyal medya mecralarımızdan ulaşabilirsiniz.
📌 HADİS-İ ŞERİF- 15
📌Allah katında samimiyetin ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) November 5, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #perşembe pic.twitter.com/QX7uTrTaSl
HADİS-İ ŞERİF- 14
📌Cennet ve cehennemin ne kadar yakınınızda olduğunu hiç düşündünüz mü? Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim... 👇 #gününhadisi pic.twitter.com/BzLjLUzCnc— Fikriyat (@fikriyatcom) November 4, 2020
HADİS-İ ŞERİF - 13
📌Sadakanın Allah katındaki önemini biliyor musunuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) November 2, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #izmirinyanındayız pic.twitter.com/40R0ChNE1K
HADİS-İ ŞERİF - 12
📌Zor durumda kalana yardım etmenin mükâfatını biliyor musunuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 31, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #Yanındayızİzmir #cumartesi pic.twitter.com/vaKDunmmXd
HADİS-İ ŞERİF - 11
📌Hayra aracı olmanın mükâfatını biliyor musunuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 30, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#HayırlıCumalar#gününhadisi pic.twitter.com/IeLxAcRR9e
HADİS-İ ŞERİF - 10
📌Güzel sözün Allah katındaki önemini biliyor musunuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 29, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇 #gününhadisi #perşembe pic.twitter.com/UicqcE1Sbd
HADİS-İ ŞERİF - 9
📌Küçücük bir iyiliğin Allah katındaki önemini biliyor muyuz?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 27, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇 #gününhadisi #salı pic.twitter.com/FrgZOK0U6T
HADİS-İ ŞERİF - 8
📌Müminler için amelin önemi nedir?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 26, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇 #gününhadisi #pazartesi pic.twitter.com/naUP0oc54q
HADİS-İ ŞERİF - 7
📌İnsanların kıymetini bilmediği 2 şey...— Fikriyat (@fikriyatcom) October 23, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇 #Gününhadisi #HayırlıCumalar pic.twitter.com/JIxJ74kbqS
HADİS-İ ŞERİF - 6
📌Akıllı ve aciz insan arasındaki fark nedir?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 22, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #perşembe pic.twitter.com/qdf7rA37TD
HADİS-İ ŞERİF - 5
📌Yalan söylemek insanı nereye götürür?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 21, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#Gününhadisi #Çarşamba pic.twitter.com/x3QxcSQ6sc
HADİS-İ ŞERİF - 4
📌Allah katında "dürüst" olarak tescillenenler kimlerdir?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 20, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #fikriyat pic.twitter.com/N0EP3obfuH
HADİS-İ ŞERİF- 3
📌Güçlü kimse kimdir?— Fikriyat (@fikriyatcom) October 19, 2020
Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim.👇#gününhadisi pic.twitter.com/kBaeAkI6Iw
HADİS-İ ŞERİF- 2
📌 GÜNÜN HADİSİ— Fikriyat (@fikriyatcom) October 18, 2020
"İnsan, kıyamet günü sevdiği ile beraber olacaktır."
Tirmizî, Deavât, 98#gününhadisi #fikriyat pic.twitter.com/oyVhz0lswH
HADİS-İ ŞERİF- 1
🔷Günün Hadisi— Fikriyat (@fikriyatcom) October 17, 2020
"Allah, sizin şekillerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar." 🌸
Müslim, Birr, 34 pic.twitter.com/iXRq2VINpZ
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