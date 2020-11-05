Hadis-i Şerif

Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis ve sünnetine önem verip, yerine getirmek bir Müslüman için yegane hedef olmalıdır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Fikriyat olarak her gün bir hadis öğrenebilmeniz için hazırladığımız "Günün Hadisi Şerifleri" içeriğimize aşağıda yer alan bağlantılardan ve tüm sosyal medya mecralarımızdan ulaşabilirsiniz.

📌 HADİS-İ ŞERİF- 15

📌Allah katında samimiyetin ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz?



Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim👇#gününhadisi #perşembe pic.twitter.com/QX7uTrTaSl — Fikriyat (@fikriyatcom) November 5, 2020

HADİS-İ ŞERİF- 14

📌Cennet ve cehennemin ne kadar yakınınızda olduğunu hiç düşündünüz mü? Gelin Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrenelim... 👇 #gününhadisi pic.twitter.com/BzLjLUzCnc — Fikriyat (@fikriyatcom) November 4, 2020

HADİS-İ ŞERİF - 13

HADİS-İ ŞERİF - 12

HADİS-İ ŞERİF - 11

HADİS-İ ŞERİF - 10

HADİS-İ ŞERİF - 9

HADİS-İ ŞERİF - 8

HADİS-İ ŞERİF - 7

HADİS-İ ŞERİF - 6

HADİS-İ ŞERİF - 5

HADİS-İ ŞERİF - 4

HADİS-İ ŞERİF- 3

HADİS-İ ŞERİF- 2

HADİS-İ ŞERİF- 1

🔷Günün Hadisi



"Allah, sizin şekillerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar." 🌸



Müslim, Birr, 34 pic.twitter.com/iXRq2VINpZ — Fikriyat (@fikriyatcom) October 17, 2020

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