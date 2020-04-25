Meal oku... Kur'an-ı Kerim meali oku

Sözlükte “dönmek, ıslah etmek” vb. anlamlara gelen evl kökünden mimli masdar olan meal, ulaşılan hedef, gaye manasında masdar-isim olarak kullanılmıştır. Türkçe’de Kur’an çevirileri için meal kelimesinin kullanılmaya başlanması Cumhuriyet devrinin ilk yıllarına rastlar. Müslümanlar özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim meal okumaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Müminler meal okuma araştırmalarına girmiştir. İşte, Fikriyat'tan Kur'an-ı Kerim mealini okuyabileceğiniz büyük hizmet...

KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Allah'ın kelamının Peygamberimizle buluştuğu aydır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i, her harfinin edasının, tertibinin, manasının hakkını tam olarak vererek okumak gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle okumuş ve bize tavsiyede bulunmuştur. Kur'an'ı hatasız okuyup anlamak için bu esaslara uymak şarttır.

KUR'AN-I KERİM MEALİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Peygamberimiz aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in gönderilmiş olması, Allah'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu kutsal kitap, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Müslümanlar, ondan hiçbir zaman uzak durmamış, onu okumuş okutmuşlardır.

Kur'an-ı Kerim denince, hemen herkesin aklına, Allah'ın kelâmı, mukaddes kitabımızın gelmesi büyük anlam taşır. Bu duyunun lezzetiyle Müslümanlar, Kur'an'ı en güzel şekilde okumak ve okutmaktan geri durmamışlardır. Bir taraftan en güzel hafızları yetiştirirken bir taraftan da bir taraftan da kıraât ve tecvit kitaplarını telif ve şerh eden âlimler gerekli çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

MEAL OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİS-İ ŞERİFİ



Peygamberimizin "Sizin en faziletliniz Kur'an öğrenen ve öğretendir." (Buhâri, Fazailü'l-Kur'an, 20; Ebu Davud, Süleyman b. Eşas es-Sicistani, Sünen, Mısır, 1369-1370, Salat, 70.) buyurduğu hadis-i şerifler, Müslümanları Kur'an okumaya teşvik etmiştir. Kur'an'ın ezberlenmesi Müslümanların ilgisini toplamış, binlerce hafız yetiştirilmiştir.

KUR'AN'I KERİM MEALİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Allah ayet-i kerimesinde "(Ey Muhammed!) Sana mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (Sa' d, 32/29) buyurmuştur. Bu ayet Kur'an'ı Kerim'i okumada öncelik taşıyan hususu en güzel şekilde dile getirmiştir. İnsanlar, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği sırları düşünmeye, aldıkları öğütleri hayatlarına tatbik etmeye çalışmalı ve çaba göstermelidirler. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim mealini okumak da büyük önem taşımaktadır.

MEAL NEDİR?

Sözlükte "dönmek, ıslah etmek" vb. anlamlara gelen evl kökünden mimli masdar olan meâl, "ulaşılan hedef, gaye" mânasında masdar-isim olarak da kullanılır. Aynı kökten te'vîl tefsir, fıkıh, kelâm gibi ilimlere dair kaynaklarda "naslardaki bir lafza taşıdığı muhtemel mânalardan birini yüklemek, kapalılığı gidermek" anlamında sıkça geçer.

Erken devirlerden itibaren Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli diller yanında Türkçe'ye de çevirileri yapılmakla birlikte bunlara meâl denilmesi Türkçe'ye özgü yeni bir durumdur. Kelime son dönem Osmanlı Türkçesi'nde "mâna ve mefhum" karşılığında kullanılmış, bununla bir sözün lafzan veya harfiyen değil mâna ve mefhum itibariyle başka bir dile aktarılması kastedilmiştir. Buna göre meâl kelimesi sözün aktarım keyfiyetini ifade eden örfî bir anlam kazanmış, daha sonra "Kur'an'ın harfiyen değil mâna ve mefhum bakımından tercümesi" anlamında terimleşmiştir.

MEAL OKUMANIN FAZİLETİ

Şüphesiz ki Müslümanların nazarında Kur'an'ın eşsiz bir yeri vardır. Çünkü o, Yüce Allah'ın kelâmı olup öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini kuşatmaktadır. İnsanlığa yapılan son ilâhî çağrıdır. Bütün güzelliklerin, rahmetin ve şifanın kaynağıdır. Ona bağlananlar sonsuz güzelliklere mahzar olur. Bu tespitler, Kur'an'ın Müslüman hafızadaki yerini tasvir ve tarif etmede aslında yetersiz kalmaktadır. Müslüman, manasını anlamadan ya bu şekilde Kur'an'a inanmaya devam edecek ya da meal ve tefsirler yoluyla onun muhtevasına ve inceliklerine nüfuz etmeye çalışacaktır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve ayetlere nüfuz edebilmek adına mukaddes kitabımızın mealini okumak büyük önem arz etmektedir. Kur'an, Allah'ın yeryüzündeki en belirgin ayeti, hikmet ve esrarını içeren en önemli sembolüdür. Meal ise, bir ölçüde bunun ifşa edilmesi ve açığa vurulmasıdır. Kur'an'la olan ilişki tazim ve saygı çerçevesinde iken, mealle olan ilişki bir anlama ve tanıma özelliği gösterir.

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