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Nijer'deki 940 aileye gıda yardımı

Yayınlanma Tarihi: 28.5.2017 19:37:00 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:18
Nijer’deki 940 aileye gıda yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köyde ihtiyaç sahibi yaklaşık 940 aileye gıda kolisi dağıttı.



İHH Nijer Temsilcisi Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vakıf olarak ramazan ayının ilk gününden itibaren Nijer'in şiddetli fakirlik yaşayan farklı köylerinde gıda kolileri dağıtımına başladık. Yardım kolileri dağıtımı 25 köyde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin 800 aileye ulaşana kadar sürecek." dedi.



Şimdiye kadar başkent Niamey'in civarında bulunan 9 köye gıda kolilerini ulaştırdıklarını kaydeden Yılmaz, birçok köyde de bin 500'den fazla kişiye toplu iftar yemeği verdiklerini aktardı.



Kerkük'teki 900 aileye yardım malzemesi ulaştırıldı
Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük'e sığınan 900 aile için İHH İnsani Yardım Vakfı yardım malzemesi getirdi.

Türk yardım kuruluşlarının Irak geneli ve Kerkük'te özellikle 2004'ten bu yana aralıksız olarak desteklerini devam ettirdiklerini belirten Terzi,'' 'Kesintisiz olarak ve hiç bir etnik ve mezhep arasında ayrım yapmadan Irak'a desteğini sürdüren Türk milletine teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

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