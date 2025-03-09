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Mescid-i Aksa İmam Hatibi: "Tüm engellere rağmen Aksa'ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor"

Yayınlanma Tarihi: Mart 09, 2025 14:41

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in tüm baskı ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa’da ibadet etmekte ısrar eden Filistinlilerin ortaya koyduğu mücadelenin, Filistin halkının Mescid-i Aksa’yı savunma noktasındaki sadakatinin göstergesi olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi: Tüm engellere rağmen Aksa’ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor

Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünlerde tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor ve Filistin halkının kutsallarına bağlılığını ve Mescid-i Aksa konusunda taviz vermediğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, "Bu sahneler, Mescid-i Aksa'nın her türlü komploya karşı güçlü olduğunu ve Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunma sorumluluğunu sürdürdüğünü kanıtlıyor." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de Mescid-i Aksa'ya olan yoğun ilgilerini takdir eden Şeyh Sabri, "Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'yı koruma konusunda sadakatlerini kanıtlamış, işgal devletinin (İsrail) kısıtlamalarına rağmen bugünlerde burayı varlıklarıyla imar eden zor denklemin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Şey Sabri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetini engellediğine dikkati çekerek, "Bu mahrumiyet, İsrail'in ibadet hakkını ihlal ettiğinin göstergesi olup, Filistinlilerin gönüllerinde Mescid-i Aksa'ya karşı daha büyük bir özlem ve bağlılık yaratmakta, onu savunma kararlılıklarını artırmaktadır." dedi.

Filistin halkının inancı, mukaddesatı ve toprakları için ortaya koyduğu mücadeleye işaret eden Şeyh Sabri, "İşgalciler, Mescid-i Aksa üzerindeki mücadelelerinin kendilerine hiçbir hak kazandırmayacağını, ancak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya bağlılıklarını artıracağını ve onların meşru haklarını güçlendireceğini anlamalıdır." ifadelerine yer verdi.

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Batı Şeria Gazze Şeridi Kudüs Kudüs Yüksek İslam Heyeti Mescid i Aksa Filistin İsrail

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