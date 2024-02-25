Filistinli kız çocuğu Rahaf: "(Ramazanda) Hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında, İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerinin enkazı üzerinden dünyaya seslenen 11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed (11), İslam aleminin ramazan ayına hazırlandığı şu günlerde Gazze halkının açlıktan ve soğuktan öldüğünü söyledi.