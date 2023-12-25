Hazreti Mevlana 750. vuslat yıl dönümünde Gelibolu’da anıldı

Dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi 'nde, Hazreti Mevlana 'nın 750. vuslat yıl dönümü kapsamında Sema Ayini Şerif-i düzenlendi.

Tasavvuf Vakfı ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen program, mesnevi okumaları, ney ve ilahi dinletileriyle başladı.

Türkiye'nin birçok ilinden semazenlerin katıldığı anma programında küçük semazenler ilgi çekti.

Sema gösterisinin ardından okunan dua ile anma programı sona erdi.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sedat Kocaman, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yaklaşık 15 yıldır her hafta kurslar ve programlar düzenlediğini belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen misafirlerle Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlediklerini ifade eden Kocaman, "Burası sürekli ziyarete açık bir mekandır. Türkiye'nin farklı illerinden ve Balkanlar'dan ziyaretçiler gelmektedir. Bu mekanı bizden önceki ecdadımız gibi sürekli ayakta tutup, ihya etme noktasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.