Srebrenitsa Soykırımı'nın 19 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 19 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı daha ebedi huzura kavuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 19 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Aralarında iki reşit olmayan erkek çocuk ve bir kadının bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic oldu.

Toprağa verilen diğer kurbanların isimleri ise şöyle:

"Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971)."

Bu arada, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Brcko'da 11 Temmuz yas günü olarak ilan edildi.

DEFNEDİLENLERİN SAYISI 6 BİN 671'E YÜKSELDİ

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 671'e yükseldi.