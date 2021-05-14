Nekbe’nin 73. yılı… Sessizliğin ardına gizlenenler siz nasıl öleceksiniz?

Topraklarında özgürce yaşamak istedikleri için bugün bir bebeği bir anneyi bir babayı; insanlığı, vicdanı, merhameti öldürdüler! Uyan ey dünya! Müslümanlar ölüyor! Vicdanlar ölüyor! İnsanlık ölüyor! Sessizliğin ardına gizlenenler siz nasıl öleceksiniz? Bu bir savaş değil, katliam! Burada bir vahşet var ve biz bu vahşeti ne şekilde olursa olsun haykırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu yazımız zulme karşı sessiz kalanlara bir hatırlatmadır.

Cuma Hutbesinde Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri Müslümanlara şöyle seslendi:

"Kudüs ve Gazze'deki kuşatmayı kaldırmak için çalışmak bizim görevimizdir ve Allah, bir şey yapmak için harekete geçmeyen ve onlara destek vermeyen herkesi hesaba çekecektir. Ey murabıtlar, bu davanın sahipleri Allah sizleri bu sebatla yürüttüğünüz mücadelenizde terk etmeyecektir."

FİLİSTİN'İ NEDEN DESTEKLEMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR MUSUN?

Ortadoğu geçmişten bugüne kadar tüm dünya siyasetinin odak noktası oldu. Son yüzyılda ise Filistin eksenli operasyonlara şahit oluyor. Filistin halkı siyonistlerin göçleri ve terör devleti İsrail'in kuruluşuyla mülteci hayatı yaşamaya mecbur edildi. İsrail arkasındaki ABD desteği ile Kudüs'e, Gazze'ye ve Filistin'deki diğer bölgelere uyguladığı şiddeti her defasında artırdı.

Halen daha Filistin'i neden desteklememiz gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayan bir kesim var. Onlara öncelikle şunu söylemeliyiz, Mescid-i Aksa'yı korumak Filistinlilerin olduğu kadar bizlerin de sorumluluğudur. İlk kıblemiz ve yeryüzünde inşa edilmiş ikinci kutsal mescidi koruma davasının ağır sorumluluğunu sadece Filistinli ve Arap kardeşlerimizin omuzlarına bırakmamamız gerekir. Bu tavır hem müslümanlık hem de insanlık namına kabul edilemez bir tavırdır.