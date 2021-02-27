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İSLAM DÜNYASI

Karadavi: , hayatı boyunca Türk ve Arap alimler arasında bağlantı halkası oldu

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:08
Karadavi: Emin Saraç, hayatı boyunca Türk ve Arap alimler arasında bağlantı halkası oldu

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, "1967 ziyaretimde kendisiyle 'deki eski anılarımızı tazelemiştik." ifadelerini kullandı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, 19 Şubat'ta vefat eden 'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın hayatı boyunca Türk ve Arap alimleri arasında bir bağlantı halkası olduğunu belirtti.

Karadavi sosyal medya hesabından "Alim ve mürşit şeyh Emin Saraç'a veda" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Saraç ile ilişkisinin çok eskiye dayandığına işaret eden Karadavi, " ile ilişkimiz eskiye, 1950'lerde Üniversitesinde eğitim aldığım döneme dayanıyor. Saraç, Ezher'de Hukuku Bölümünde talebeydi. Ben de Kelam Bölümünde talebeydim. Sonra kendisiyle 1967'de 'da görüştük ve bağımız yeniden kuvvetlendi. Beni çok güzel karşıladı ve birçok Türk alimle tanıştırdı." ifadelerini kullandı.

Karadavi, Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olan 1967 yaz tatilinde Saraç'la görüştüğünün tuttuğu günlükte de kayıtlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1967 Türkiye ziyaretimde kendisiyle Ezher'deki eski anılarımızı tazelemiştik. Saraç, Ezher'de başına taktığı Türk fesiyle diğer talebelerden ayırt edilirdi."

Karadavi, "Emin Saraç hayatı boyunca Türk ve Arap alimler arasında bir bağlantı halkası oldu." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı 'ın Saraç'ın cenaze töreninde Kur'an-ı Kerim okumasının ve kendi üzerindeki etkisine de değindiği dokunaklı bir konuşma yapmasının gayet tabii bir durum olduğunu aktaran Karadavi, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu, bir İslam ülkesi olan Türkiye'de ilmin ve alimlerin yerinin ne olduğunun delilidir. Türkiye, İslam ve Müslümanların davalarını savunan, mazlumların sığınağı haline geldi."

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre 'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç,19 Şubat Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Saraç'ın cenazesi, 21 Şubat'ta Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilmişti.

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Etiketler İstanbul Emin Saraç Fatih Camisi İslami İlimler Fakültesi Muhammed Emin Saraç Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İslam Kur-an-ı Kerim Ezher

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