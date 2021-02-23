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İSLAM DÜNYASI

bu yıl Ramazan'da ibadete açık olacak

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 17:45
Mescid-i Aksa bu yıl Ramazan'da ibadete açık olacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında 'i ibadete kapatmıştı.

Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hatib, 'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önleminin hazır olduğunu vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında 'i ibadete kapatmıştı.

-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşansa da, salgın ve 'deki şehirleri ile kasabalarında yayılmaya devam ediyor.

İsrail makamları, işgal altındaki ile 'nde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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Etiketler İsrail Doğu Kudüs Batı Şeria Gazze Şeridi kudüs islami vakiflar idaresi Ürdün Şeyh Azzam el Hatib Mescid-i Aksa Harem-i Şerif Harem Arap

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