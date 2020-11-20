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İSLAM DÜNYASI

Kanadalı Müslüman gezgin 'nin inanç merkezlerine hayran kaldı

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:37
Kanadalı Müslüman gezgin Türkiye'nin inanç merkezlerine hayran kaldı

'dan farklı kültürleri tanımak, tarihi ve doğal güzellikleri görmek için 'ye gelen Müslüman gezgin Adams, ülkedeki inanç merkezleri ve tarihi yapılara hayran kaldı.

Mount Royal Üniversitesinde gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve ailesini ikna ederek internetten görüp merak saldığı 'ye gelen 20 yaşındaki , gezisine Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve diğer tarihi camileri ziyaret ederek başladı.

'un ardından turuna otobüsle devam eden Adams, UNESCO'nun Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi ve doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya'ya geçti.

Bölgedeki birçok ili ziyaret eden genç gezgin, inanç merkezlerinden ve 'ı da gezdikten sonra 'ya geldi.

TARİHİ CAMİYİ GEZERKEN DUYGULANDI

Yaklaşık bir aydır Türkiye'yi dolaşan Müslüman genç, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan 'nı da görme fırsatı buldu.

Tarihi sarayın içerisinde bulanan camiyi gezerken duygulanan Adams, fotoğraf ve video çektikten sonra eteklerindeki Telçeker köyü yakınlarındaki Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan mevkiyi ziyaret etti.

Kanadalı gezgin Ryan Adams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hoşgörü ülkesi olduğunu, insanlarının samimi, cana yakın ve mütevazı olduğunu söyledi.


TÜRKİYE TARİHİ VE TURİZMİYLE HARİKA BİR ÜLKE

Türkiye'de gerek İslam tarihi gerek diğer inançlarla ilgili onlarca tarihi yapıyı görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Adams, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle tarihi ve turizmiyle harika bir ülke, bu nedenle buraya gelip ziyaret etmeye karar verdim. Türkiye'de çok fazla tarihi yer var. Ağrı Dağı'nı ve Ağrı'yı görmek için çok heyecanlıydım. Ayrıca Nuh'un gemisinin burada olduğuna dair bir söylenti var. Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu yeri, İstanbul ve başka şehirleri de gördüm. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, çok hoş bir ülke ve insanları çok misafirperver. Bu benim için çok güzel bir seyahat oldu."

Annesinin Iraklı olduğunu belirten Adams, hedefinin birçok ülkeyi gezmek olduğunu ve ABD'yi de ziyaret ettikten sonra ülkesine döneceğini anlattı.

Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini ifade eden Adams, "Ayrıca buraya Türkiye'nin dağlarını görmek içinde geldim. 'da birçok dağ var, bu yüzden Türkiye'dekileri de görmek istedim. Bu güzel tarihi İshak Paşa Sarayı'nın manzarasını da görmekten zevk aldım." diye konuştu.

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Etiketler Türkiye İshak Paşa Sarayı Ağrı Şanlıurfa Diyarbakır Kanada Ryan Adams dünya mirası Ağrı Dağı İstanbul

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