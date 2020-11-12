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İSLAM DÜNYASI

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, 'İhvan' tepkisi

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:43
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Kıdemli Alimler Konseyine 'İhvan' tepkisi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'daki "Kıdemli Alimler Konseyi"nin Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan etmesine tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İhvan'ı savunmak için değil, sadece gerçeğin yerini bulması için şu soruyu soruyorum: Denge fıkhı ve öncelikler fıkhı açısından İhvan'a saldırmak mı daha iyi yoksa Hazreti Peygamber'e hakaret karikatürlerini destekleyenlere saldırmak mı? Yoksa 'yı ve 'ü işgal edenlere ve işgal devletiyle normalleşme anlaşması imzalayanlara ve onun borazanlığını yapanlara saldırmak mı daha gerekli?"

Karadaği, "Alimlerin görevi, yüce Allah'ın dışında hiç kimseden korkmadan gerçeği söyleyen peygamberlerin mirasçısı olma hakkını yerine getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı.

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Etiketler dünya müslüman alimler birlik Kıdemli Alimler Konseyine Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler Mescid-i Aksa Kudüs

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