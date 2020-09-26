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İSLAM DÜNYASI

Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız devletine destek

Yayınlanma Tarihi: 26.09.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 12:20
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek

Cumhurbaşkanı Hadi, ülkesinin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, 26 Eylül Devrimi'nin 58. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Yemen, bölgede kapsamlı ve eksiksiz bir barışın adil temellerini belirleyen Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hadi konuşmasında Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında geçen yıl imzalanan Riyad Anlaşması'na da değindi.

HADİ'DEN RİYAD ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASINA HIZ VERİLMESİ MESAJI

Riyad Anlaşması'nın bir yol haritası ve güvenli bir geçişi temsil ettiğini ve Husilerle mücadele için kriz, çatışma ve iç bölünmeler yerine barış safhası oluşturduğunu söyleyen Hadi, anlaşma şartlarının uygulanmasına hız verilmesinin ülkede siyasi, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Yemen'de 26 Eylül Devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başlamıştı. 1962-1970 yıllarında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı.

Riyad Anlaşması ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanmıştı. Anlaşma, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması ve tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimini" öngörüyordu. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

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Etiketler 26 Eylül Devrimi Güney Geçiş Konseyi Suudi Arabistan Riyad Anlaşması Yemen Filistin Kudüs

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