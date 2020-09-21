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İSLAM DÜNYASI

’de karantinaya rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

Yayınlanma Tarihi: 21.09.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:37
İsrail’de karantinaya rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle karşıtı gösteri düzenledi.

'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

ARAÇLA EZME GİRİŞİMİ SON ANDA ÖNLENDİ

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti.

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Etiketler Binyamin Netanyahu Başbakan İsrail işsizlik protesto

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