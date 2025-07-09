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Salat-ı Münciye

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:26

Ülkemizde nesillerdir namazlardan sonra okunan Salât-ı Münciye duası, pek çok kişinin aklında Hz. Peygamber'den (SAV) gelen bir dua olarak yer almıştır. Ancak, bu yaygın inancın aksine, Salât-ı Münciye doğrudan Resulullah'tan (SAV) bize ulaşan bir hadis değil; İslam bilginleri tarafından özel bir amaçla ihdas edilmiş, yani oluşturulmuş bir duadır.

Salat-ı Münciye

Ülkemizde uzun yıllardır namazlardan sonra okuna gelen "salât-ı münciye" diye anılan dua, Hz. Peygamberden bize ulaşan bir dua örneği değildir. Kur'ân-ı Kerim'deki, Hz. Peygamberimize salât u selâm getirmeyi emreden ayetin emrine uyabilmek için İslâm bilginleri tarafından ihdas edilen bir duadır. Dua metni ve anlamı şöyledir:

Okunuşu:

"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî'al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât ve terfe'unâ bihâ 'ındeke ale'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'lmemât. İnneke 'alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı:

"Allah'ım! Peygamber (s.a.s.)'e öyle bir salât ve selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtarırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her birisine ulaştırırsın."

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