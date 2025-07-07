Resul-i Ekrem'in (SAV) "Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" anlamındaki hadis-i şerifi bunu ifade etmektedir.

(Buhârî, De'avât, 61)

Peygamberimiz (SAV), Hz. Ali'ye (RA) buyurmuştur ki;

"Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur."

(Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (SAV);

"En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir.

(İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 910)

Cuma günü ve gecesinde okunacak duaya örnek:

Okunuşu:

"Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da'fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec'alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî."

Anlamı:

"Allah'ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen'in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl! Allah'ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır."

(Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)

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