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Cuma günü ve gecesinde yapılan dualar

Yayınlanma Tarihi: 07.07.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 12:30

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, gecesinden itibaren Müslümanların dua ve ibadetlerle süsledikleri bir bayramdır. Her Cuma ruhumuzu tazelediği gibi zihnimizi temizler. Peki, Peygamber Efendimiz cuma günleri ve gecesinde hangi duaları ederdi? İşte, Cuma günü ve gecesinde yapılan dualar...

Cuma günü ve gecesinde yapılan dualar

Resul-i Ekrem'in (SAV) "Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" anlamındaki hadis-i şerifi bunu ifade etmektedir.

(Buhârî, De'avât, 61)

Peygamberimiz (SAV), Hz. Ali'ye (RA) buyurmuştur ki;

"Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur."

(Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (SAV);

"En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir.

(İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 910)

Cuma günü ve gecesinde okunacak duaya örnek:

Okunuşu:

"Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da'fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec'alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî."

Anlamı:

"Allah'ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen'in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl! Allah'ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır."

(Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)

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Resul i Ekrem Buhârî cuma sen Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da fî ve huz ilehayri binasiyetî Hâkim Peygamber efendimiz Ebû Davûd İbn Hıbbân Suyûtî İslâm

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