Tesbih namazı nasıl kılınır? - Kadir gecesi namazı

Hz. Peygamber'in (SAV) ömürde bir defa dahi olsa kılınmasını istediği Tesbih namazı, Müslümanlar tarafından özellikle Ramazan ayı içinde ve Kadir gecesinde idrak edilir. İçerisinde 300 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” zikrini barındıran tesbih namazının nasıl kılındığını anlattık. İşte tespih namazı nasıl kılınır ve ne zaman kılınır sorularının cevabı...