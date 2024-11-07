Merasim duaları geleneğimizde önemli yer tutar. Teknolojinin gelişmediği zamanlarda yolculuklar bazen aylar sürebilen eylemlerdi. Bundan dolayı sefere çıkanlara Veda- Yolcu Uğurlama duası yapılırdı. İşte, Veda- Yolcu Uğurlama Duası Türkçe anlamı ve Arapça Yazılışı.

➖ Yolculuğa çıkanlar; aile fertleriyle, akraba, komşu, eş-dost ve arkadaşlarıyla vedalaşıp, onlardan helâllik almalı; uğurlayanlar ise bu gibi kimseler için dua etmeli ve hayır temennisinde bulunmalıdırlar.

➖ Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yolculuğa çıkanlara ve kendisiyle vedalaşanlara takvadan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunmuş; günahlarının bağışlanması, can, mal, namus ve din emniyetlerinin sağlanması için dua etmiş, Allah'tan onlar için yardım dilemiştir.

Sahabeden Abdullah el-Hatmî (r.a.) diyor ki; "Resûlullah (s.a.s.) vedalaştığında şöyle dua ederdi:

Okunuşu:

"Estevdi'ullâhe dîneküm ve emâneteküm ve havâtîme a'mâliküm."

Anlamı:

"Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum."

(Ebû Dâvud, Cihâd, 73; Bitirmi, De'avât, 43)

Sahabeden Hz. Enes (r.a.) diyor ki;

Peygamber (s.a.s.)'in huzuruna bir adam geldi ve 'sefere (yolculuğa) çıkmak istiyorum' dedi. O da 'ne zaman sefere çıkıyorsun' deyince; 'Yarın inşaallâh' dedi. Bunun üzerine Resûlullah adamın elinden tuttu ve onun için şöyle dua etti:

Okunuşu:

"Fî hıfzıllâhi ve fî kenefihî, zevvede kellâhü't-takvâ ve ğafere leke zenbeke ve vecceheke lilhayri eynemâ teveccehte."

Anlamı:

"Allah'ın hıfzu himayesiyle (gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasib etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin."

(Dârimî, İsti'zan, 41)