Arama

Menu
İSLAM İLMİHALİ

Veda- Yolcu Uğurlama Duası

Merasim duaları geleneğimizde önemli yer tutar. Teknolojinin gelişmediği zamanlarda yolculuklar bazen aylar sürebilen eylemlerdi. Bundan dolayı sefere çıkanlara Veda- Yolcu Uğurlama duası yapılırdı. İşte, Veda- Yolcu Uğurlama Duası Türkçe anlamı ve Arapça Yazılışı.

Veda- Yolcu Uğurlama Duası
Yayınlanma Tarihi: 7.11.2024 17:09:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:44

➖ Yolculuğa çıkanlar; aile fertleriyle, akraba, komşu, eş-dost ve arkadaşlarıyla vedalaşıp, onlardan helâllik almalı; uğurlayanlar ise bu gibi kimseler için dua etmeli ve hayır temennisinde bulunmalıdırlar.

➖ Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yolculuğa çıkanlara ve kendisiyle vedalaşanlara takvadan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunmuş; günahlarının bağışlanması, can, mal, namus ve din emniyetlerinin sağlanması için dua etmiş, Allah'tan onlar için yardım dilemiştir.

Sahabeden Abdullah el-Hatmî (r.a.) diyor ki; "Resûlullah (s.a.s.) vedalaştığında şöyle dua ederdi:

Okunuşu:

"Estevdi'ullâhe dîneküm ve emâneteküm ve havâtîme a'mâliküm."

Anlamı:

"Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum."

(Ebû Dâvud, Cihâd, 73; Bitirmi, De'avât, 43)

Sahabeden Hz. Enes (r.a.) diyor ki;

Peygamber (s.a.s.)'in huzuruna bir adam geldi ve 'sefere (yolculuğa) çıkmak istiyorum' dedi. O da 'ne zaman sefere çıkıyorsun' deyince; 'Yarın inşaallâh' dedi. Bunun üzerine Resûlullah adamın elinden tuttu ve onun için şöyle dua etti:

Okunuşu:

"Fî hıfzıllâhi ve fî kenefihî, zevvede kellâhü't-takvâ ve ğafere leke zenbeke ve vecceheke lilhayri eynemâ teveccehte."

Anlamı:

"Allah'ın hıfzu himayesiyle (gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasib etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin."

(Dârimî, İsti'zan, 41)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Abdullah el Hatmî Ebû Dâvud Dârimî Hz Est Resûlullah Peygamber Fî hıfzıllâhi ve fî kenefihî Estevdi ullâhe dîneküm ve emâneteküm

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN