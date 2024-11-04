Dua kulun Rabbine en selim şekilde yönelmesini ifade eder. Hacet duası da kulun isteği, ihtiyacı olduğu bir durumda gerçekleştirdiği duayı ifade eder. İşte, Hacet duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Hacet duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Herhangi bir meşru isteği ve ihtiyacı olan kimse gerekli teşebbüslerde bulunup üzerine düşeni yerine getirdikten sonra Yüce Yaratıcıya sığınarak bu isteklerinin yerine gelmesi için dua ve niyazda bulunabilir.





Okunuşu:

"Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Sübhânallâhi rabbi'l-'arşi'l-azîm. Elhamdülillâhi rabbi'l- 'âlemîn.

Es'elüke mûcibâti rahmetike ve 'azâime mağfiratike Ve'l-ğanîmetü min külli birrin ve's-selâmete min külli ismin lâ teda' lî zenben illâ ğafertehû ve lâ hemmen illâ ferrectehü ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadeytehâ yâ erhame'r-râhimîn."

Anlamı:

"Halîm, kerîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş'ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine âittir.

Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) taleb ediyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selâmet diliyorum.

Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!"

(Tirmizî, Salât: 343; İbn Mâce, İkamet, 189)

Peygamberimiz (s.a.s.), Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir:

Okunuşu:

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü'l- 'aliyyü'l-azîm

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü'l-hakîmü'l kerîm."

Anlamı:

"Allah'tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur

Allah'tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir."

(İbn Ebî Şeybe, Dua, 25, No:29310)